Застрявший на обособленных рельсах автовоз на два часа парализовал движение трамваев в Челябинске

Застрявший на путях автовоз на два часа заблокировал движение трамваев в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в 5:57 на пересечении улиц Савина и Горького.

Водитель автовоза решил пересечь обособленные трамвайные пути в неустановленном месте. В итоге машина застряла и на два часа полностью заблокировала движение трамваев в обоих направлениях.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя составлены административные протоколы за нарушение ПДД и созданные помехи в работе городского пассажирского транспорта.

В «ЧелябГЭТ» намерены взыскать с водителя ущерб из-за вынужденного простоя. По оценкам перевозчика, это 274 тысяч рублей. Отметим, что с начала года компания уже подала 32 иска о возмещении таких убытков на общую сумму почти 1,9 миллиона рублей.

Водителей всех транспортных средств призывают помнить о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно вблизи трамвайных путей и в сложных погодных условиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

