Ледовый городок на главной площади Челябинска откроют через неделю

Главный ледовый городок Челябинска откроют через неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , возведение ледового городка на площади Революции в Челябинске идет по плану. Его открытие запланировано на 29 декабря. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, главный ледовый городок столицы Южного Урала будет посвящен в этом году грядущему юбилею – 290-летию Челябинска.

В распоряжение гостей организаторы предоставят ледовые горки, ледяные фигуры, световые инсталляции и елку, украшенную шатром из гирлянд.

Помимо традиционных Деда Мороза со Снегурочкой, новогодний городок украсят ледяные скульптуры основателя Челябинска Алексея Тевкелева и рабочего с пилой, фигурные изображения исторического музей с метеоритом, драматического и оперного театров и других символов южноуральской столицы.

Из-за аномально теплого ноября и начала декабря челябинцы выражали беспокойство, что власти могут отказаться от возведения ледового городка, как это сделали администрации ряда других муниципалитетов Южного Урала.

Однако зима очень быстро вступила в свои права в регионе, и 15 декабря на главную площадь Челябинска начали завозить ледяные глыбы.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube