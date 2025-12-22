Ледовый городок на главной площади Челябинска откроют через неделю

Главный ледовый городок Челябинска откроют через неделю.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», возведение ледового городка на площади Революции в Челябинске идет по плану. Его открытие запланировано на 29 декабря. Об этом сообщили в мэрии.
Напомним, главный ледовый городок столицы Южного Урала будет посвящен в этом году грядущему юбилею – 290-летию Челябинска.
В распоряжение гостей организаторы предоставят ледовые горки, ледяные фигуры, световые инсталляции и елку, украшенную шатром из гирлянд.
Помимо традиционных Деда Мороза со Снегурочкой, новогодний городок украсят ледяные скульптуры основателя Челябинска Алексея Тевкелева и рабочего с пилой, фигурные изображения исторического музей с метеоритом, драматического и оперного театров и других символов южноуральской столицы.
Из-за аномально теплого ноября и начала декабря челябинцы выражали беспокойство, что власти могут отказаться от возведения ледового городка, как это сделали администрации ряда других муниципалитетов Южного Урала.
Однако зима очень быстро вступила в свои права в регионе, и 15 декабря на главную площадь Челябинска начали завозить ледяные глыбы.
Челябинск, Виктор Елисеев
