«Металлург» в серии буллитов вырвал победу у «Нефтехимика»

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду с трудом обыграл «Нефехимик» из Нижнекамска – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , встреча началась неожиданно для магнитогорцев.

Два игрока гостей убежали вдвоем против одного «металлурга», Никита Попугаев сделал поперечный пас в правый круг вбрасывания, откуда Григорий Селезнев в одно касание перевел шайбу в пустой угол ворот «Магнитки».

Отыграться хозяева смогли лишь во втором периоде. На 25-й минуте Егор Коробкин прошел между тремя игроками гостей и с неудобной руки отправил шайбу в верхний угол ворот «Нефтехимика» – 1:1, магнитогорцы сравнивают счет в меньшинстве.

На 35-й минуте Люк Джонсон прошел по правому флангу, отдал шайбу на дальнюю штангу, и Никита Коротков в касание с пятака отправил ее в ворота – 2:1, «Металлург» выходит вперед.

А начало третьей двадцатиминутки осталось за гостями. Лука Профака завершил позиционную атаку нижнекамцев, вколотив шайбу под перекладину ворот магнитогорцев – 2:2.

На 49-й минуте Роман Канцеров из левого круга вбрасывания пробил голкипера «Нефтехимика» – 3:2, вновь хозяев выходят вперед.

Но на 53-й минуте матча Тимур Хайруллин снова сравнял счет – 3:3. В результате игра перешла в овертайм. Но и он ничего не решил.

В серии буллитов сильнее были магнитогорцы – 4:3, труднейшая победа «Металлурга».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube