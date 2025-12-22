«Металлург» в серии буллитов вырвал победу у «Нефтехимика»

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду с трудом обыграл «Нефехимик» из Нижнекамска – 4:3.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча началась неожиданно для магнитогорцев.
Два игрока гостей убежали вдвоем против одного «металлурга», Никита Попугаев сделал поперечный пас в правый круг вбрасывания, откуда Григорий Селезнев в одно касание перевел шайбу в пустой угол ворот «Магнитки».
Отыграться хозяева смогли лишь во втором периоде. На 25-й минуте Егор Коробкин прошел между тремя игроками гостей и с неудобной руки отправил шайбу в верхний угол ворот «Нефтехимика» – 1:1, магнитогорцы сравнивают счет в меньшинстве.
На 35-й минуте Люк Джонсон прошел по правому флангу, отдал шайбу на дальнюю штангу, и Никита Коротков в касание с пятака отправил ее в ворота – 2:1, «Металлург» выходит вперед.
А начало третьей двадцатиминутки осталось за гостями. Лука Профака завершил позиционную атаку нижнекамцев, вколотив шайбу под перекладину ворот магнитогорцев – 2:2.
На 49-й минуте Роман Канцеров из левого круга вбрасывания пробил голкипера «Нефтехимика» – 3:2, вновь хозяев выходят вперед.
Но на 53-й минуте матча Тимур Хайруллин снова сравнял счет – 3:3. В результате игра перешла в овертайм. Но и он ничего не решил.
В серии буллитов сильнее были магнитогорцы – 4:3, труднейшая победа «Металлурга».
Челябинск, Виктор Елисеев
