23 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

23.12.2025, вторник

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит лауреатов главы региона в сфере молодежной политики в 2025 году и вручит ведомственные награды федерального агентства по делам молодежи (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж, зал торжеств)

12:00 Челябинск – Юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

14:00 Челябинск – Игровая программа «Новогодняя карусель» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Еловое кружево» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Практикум в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Открытая лекция «Тренды продвижения» от эксперта Veca Rony (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Литературный портрет поэта-песенника, фронтовика Юрия Левитанского (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

16:30 Челябинск – Завершающее в 2025 году заседание Клуба работодателей, посвященное итогам реализации государственных программ и проектов в сфере занятости (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

17:30 Челябинск – Практическое занятие «Колесо женского баланса» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

17:30 Челябинск – Мастер-класс по вязанию от волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:30 Челябинск – Лекторий «Елочные игрушки и главная городская ёлка Челябинска» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

