В Аше вынесли приговор водителю, сбившему на переходе мать с пятилетним ребенком и уехавшему с места аварии

Житель Аши получил срок за наезд на мать с ребенком и оставление места ДТП.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 67-летний житель Аши признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Авария произошла 30 июня текущего года в Аше. Пенсионер, управляя автомобилем «Chevrolet Niva», на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 25-летнюю женщину и ее маленького сына. После столкновения машина не остановилась и уехала с места ДТП.
5-летний мальчик от полученных повреждений скончался на месте, матери ребенка причинен тяжкий вред здоровью.
На суде водитель вину признал частично, настаивая на том, что его автомобиль был неисправен, и поэтому он и не мог остановиться. Кроме того, южноуралец заявил, что не понял, что сбил пешеходов: ему показалось, что машина лишь задела пакет, который был в руках у одного из них.
Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.
В пользу пострадавшей в результате ДТП женщины с пенсионера взыскано свыше 3,1 миллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.
Челябинск
