В Аше вынесли приговор водителю, сбившему на переходе мать с пятилетним ребенком и уехавшему с места аварии

Житель Аши получил срок за наезд на мать с ребенком и оставление места ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 67-летний житель Аши признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Авария произошла 30 июня текущего года в Аше. Пенсионер, управляя автомобилем «Chevrolet Niva», на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 25-летнюю женщину и ее маленького сына. После столкновения машина не остановилась и уехала с места ДТП.

5-летний мальчик от полученных повреждений скончался на месте, матери ребенка причинен тяжкий вред здоровью.

На суде водитель вину признал частично, настаивая на том, что его автомобиль был неисправен, и поэтому он и не мог остановиться. Кроме того, южноуралец заявил, что не понял, что сбил пешеходов: ему показалось, что машина лишь задела пакет, который был в руках у одного из них.

Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

В пользу пострадавшей в результате ДТП женщины с пенсионера взыскано свыше 3,1 миллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube