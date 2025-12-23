На новогодние каникулы южноуральцы планируют уехать туда, где никто не помешает выспаться

На Южном Урале набирает популярность велнес-туризм.

Южноуральцы чаще выбирают оздоровительный отдых, чтобы улучшить физическое и ментальное самочувствие. Так, по данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях на период новогодних праздников, а трафик на сайты отелей, предлагающих SPA-программы и условия для здорового сна, в ноябре прибавил 44% по сравнению с прошлым годом.

Жителей Челябинской области захватывает велнес-туризм, направленный на комплексное восстановление сил, замедление ритма жизни и борьбу со стрессом. Свой отдых южноуральцы все чаще совмещают с лечебными процедурами, прогулками и спортом на свежем воздухе, а также выбирают для поездок тихие места, где никто не помешает качественно выспаться.

По данным аналитиков, число бронирований в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Большей популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%.

Одним из ключевых факторов при выборе места отдыха на время каникул становится комфортный сон. Туристы обращают внимание на такие детали, как ортопедические матрасы, разнообразие подушек, блэкаут-шторы и концепцию «тихого» размещения. По информации оператора, в ноябре в Челябинской области среднедневной трафик на сайты отелей с такими условиями вырос на 5% по сравнению с сентябрем.

«Сонным» туризмом на Южном Урале чаще интересуются женщины – на них приходится 62% данных. Места с комфортом для сна чаще всех присматривают абоненты 35-44 лет, на них приходится 73% аудитории. Далее следуют люди 25-34 лет и 45-54 лет с долей 21% и 4% соответственно.

«Российских туристов ждут 12 праздничных дней подряд – это достаточно долгий период, чтобы запланировать полноценное путешествие. Пока одни туристы выбирают приключенческие и экскурсионные направления, немало путешественников планируют провести каникулы с пользой для здоровья. Чаще всего за оздоровительными программами они отправляются на курорты Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, Крыма, Республики Алтай, а также ищут такие варианты ближе к дому – в соседних областях», – отметила управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.

В целом в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Екатеринбург. Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников в российских отелях и апартаментах составляет 7 тысяч 700 рублей – на 8% выше, чем в прошлом году.

Челябинск, Виктор Елисеев

