Акции «Южуралзолота» взлетели на новостях о росте цен на золото и грядущей продаже госпакета

Стоимость акций ЮГК подскочила почти на 10%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начало недели ознаменовалось ростом стоимостью и объема торгов обыкновенными акциями холдинга «Южуралзолото» (ЮГК) на Московской бирже.

В понедельник, 22 декабря, в начале торговой сессии бумаги ЮГК покупали по 59,6 копейки за штуку – это максимум с 1 октября текущего года и на 12% выше закрытия субботы, 20 декабря.

По итогам дня котировки остановились на отметке в 58,5 копейки за акцию, прибавив за день почти 10%. При этом объем торгов превысил 5 миллиардов рублей, показав четвертый результат дня на Мосбирже. В начале дня 23 декабря акции торгуются по цене в пределах 58 копеек за штуку.

Драйверами роста стали новости о рекордных ценах на золото на мировых рынках (4452 американских доллара за тройскую унцию), а также вероятность появления у игроков ясности в вопросе продажи госпакета. Ранее, по словам аналитиков, именно неопределенность вокруг него сдерживала рост котировок акций ЮГК, хотя за последнюю неделю они прибавили уже 20%.

Впрочем, эксперты не исключают дальнейшей высокой волатильности стоимости бумаг южноуральских золотодобытчиков в краткосрочной перспективе.

Напомним, активы бывшего вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова (в том числе 67,85% акций золотодобывающего холдинга) были национализированы в июле текущего года. По мнению Генпрокуратуры, в 2006-2007 годах Струков незаконно завладел государственными предприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото», использовав их для создания группы компаний, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, строительстве и других сферах на территории Челябинской и Кемеровской областей, Красноярского и Краснодарского краев, Хакасии и Крыма.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре сочли основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

