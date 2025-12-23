Челябинская область вошла в десятку крупнейших в России регионов-должников

Челябинская область стала лидером по объемам госдолга среди регионов УрФО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , данные по объему и структуре государственного долга субъектов Российской Федерации опубликовало министерство финансов страны.

Согласно опубликованной статистике Челябинская область заняла девятое место среди самых задолжавших регионов.

Антилидером рейтинга стала Нижегородская область. На 1 декабря государственный долг региона составляет 186,5 миллиарда рублей.

Далее следуют Москва (178,4 миллиарда рублей), Московская область (164,9 миллиарда рублей), Кузбасс (112,7 миллиарда рублей), Архангельская область (109,4 миллиарда рублей) и Краснодарский край (100,7 миллиарда рублей).

Замыкают десятку Новосибирская область (98,8 миллиарда рублей), Татарстан (96,9 миллиарда рублей), Челябинская область (88,6 миллиарда рублей) и Иркутская область (78,5 миллиарда рублей).

Свердловская область покинула первую десятку антирейтинга и с объемом в 77,9 миллиарда рублей занимает 11-е место.

Отметим, что в госдолг Челябинской области включены государственные ценные бумаги (2,8 миллиарда рублей), бюджетные кредиты (84,6 миллиарда рублей) и госгарантии (1,2 миллиарда рублей). Кредитные линии на общую сумму в 31 миллиард рублей, полученные региональным минфином под 18,9-20,3% годовых в октябре текущего года, а также на 23 миллиарда рублей, предоставленные областному правительству в декабре сего года под плавающий процент (ставка рефинансирования ЦБ плюс 1,55-3,32%), в данных отчета не отражены.

Между тем, в следующем году государственный долг Челябинской области может вырасти более чем вдвое. Так, согласно программе государственных внутренних заимствований правительства региона на 2026-2028 годы, опубликованной в пакете материалов к проекту бюджета на следующее трехлетие, объем бюджетных кредитов в 2026 году вырастет на 12,6 миллиарда рублей. Кроме того, чиновники планируют разместить в следующем году семилетние облигации на 102,45 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

