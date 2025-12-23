Экс-глава южноуральского села не смог оспорить приговор по делу о взятке

Суд вновь подтвердил приговор бывшему главе Фершампенуаза.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд кассационной инстанции оставил в силе приговор бывшему главе Фершампенуаза Борису Сагитдинову, осужденному за совершение коррупционных преступлений.
Напомним, в начале декабря прошлого года бывшего чиновника приговорили к 5,5 годам в колонии общего режима. Кроме того, экс-главу села оштрафовали на 260 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года 10 месяцев.
В суде установили, что в период с марта 2022 года по июнь 2023 года чиновник получил от предпринимателя 130 тысяч рублей за способствование заключению муниципальных заказов.
Защита экс-главы пыталась оспорить приговор в апелляции, но неудачно. Тогда адвокаты обратились в кассационную инстанцию, настаивая на незаконности судебных решений и требуя отменить их.
Однако суд кассационной инстанции оставил судебные решения без изменения, жалобу стороны защиты без удовлетворения.
Челябинск, Виктор Елисеев
