Экс-глава южноуральского села не смог оспорить приговор по делу о взятке

Суд вновь подтвердил приговор бывшему главе Фершампенуаза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд кассационной инстанции оставил в силе приговор бывшему главе Фершампенуаза Борису Сагитдинову, осужденному за совершение коррупционных преступлений.

Напомним, в начале декабря прошлого года бывшего чиновника приговорили к 5,5 годам в колонии общего режима. Кроме того, экс-главу села оштрафовали на 260 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года 10 месяцев.

В суде установили, что в период с марта 2022 года по июнь 2023 года чиновник получил от предпринимателя 130 тысяч рублей за способствование заключению муниципальных заказов.

Защита экс-главы пыталась оспорить приговор в апелляции, но неудачно. Тогда адвокаты обратились в кассационную инстанцию, настаивая на незаконности судебных решений и требуя отменить их.

Однако суд кассационной инстанции оставил судебные решения без изменения, жалобу стороны защиты без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

