За неделю полицейские Челябинска изъяли у нелегальных торговцев почти полторы тысячи елок

Полицейские Челябинска выявили свыше 80 нарушений при продаже хвойных деревьев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативно-профилактическое мероприятия «Ель» по проверке елочных базаров на улицах Челябинска началась в середине декабря.
В ходе рейдовых мероприятий полицейские проверяют наличие соответствующих разрешающих документов: свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, товарно-транспортные накладные либо документы, подтверждающие происхождение реализуемых хвойных деревьев, наличие договора на предоставление торгового места с указанием периода торговли и адреса расположения торгового места.
При выявлении нарушений продукция изымается, а нарушители привлекаются к ответственности.
Всего с начала операции стражи порядка провели свыше 240 проверок, выявив 80 административных правонарушений. Изъято более 1300 хвойных деревьев.
Рейдовые мероприятия продолжаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
