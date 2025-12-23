За неделю полицейские Челябинска изъяли у нелегальных торговцев почти полторы тысячи елок

Полицейские Челябинска выявили свыше 80 нарушений при продаже хвойных деревьев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативно-профилактическое мероприятия «Ель» по проверке елочных базаров на улицах Челябинска началась в середине декабря.

В ходе рейдовых мероприятий полицейские проверяют наличие соответствующих разрешающих документов: свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, товарно-транспортные накладные либо документы, подтверждающие происхождение реализуемых хвойных деревьев, наличие договора на предоставление торгового места с указанием периода торговли и адреса расположения торгового места.

При выявлении нарушений продукция изымается, а нарушители привлекаются к ответственности.

Всего с начала операции стражи порядка провели свыше 240 проверок, выявив 80 административных правонарушений. Изъято более 1300 хвойных деревьев.

Рейдовые мероприятия продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

