В Челябинской области дешевеют апельсины и растут в цене тепличные овощи

Больше всего на Южном Урале дорожали услуги и продовольствие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, годовая инфляция на Южном Урале в ноябре замедлилась до 6,1% после 7,4% в октябре. В последний месяц непродовольственные товары выросли в цене незначительно, а вот продовольствие и услуги подорожали более заметно.

В октябре – ноябре из-за укрепления рубля продолжила дешеветь техника: смартфоны, телевизоры и электротовары для дома. После окончания дачного сезона упал спрос на стройматериалы для внешних работ, инструменты и оборудование. Соответственно, они стали дешевле. В то же время подорожала одежда из меха и трикотажа. В результате за ноябрь цены на непродовольственные товары увеличились на 0,18% и на 3,2% в годовом выражении.

Из-за укрепления рубля подешевели импортные груши и апельсины. Кроме того, рекордный урожай зерновых в регионе привел к снижению стоимости хлеба и макарон. Однако второй месяц подряд дорожают тепличные овощи: огурцы, сладкие перцы и помидоры. Причина – рост затрат производителей на освещение и обогрев теплиц в холодное время года. Общий рост стоимости продовольствия за последний месяц осени составил 0,73%. За год еда подорожала на 7,59%.

Услуги вновь держат пальму первенства по росту цен. За месяц они подорожали еще на 1% и на 7,99% год к году. «Подорожали услуги пассажирского транспорта. Стоимость билетов на поезд выросла сезонно, в преддверии новогодних праздников. Также с 1 ноября в области повышены тарифы на проезд», – отметили представители Центробанка.

В целом по стране инфляция составила 6,6%. По прогнозу, в следующем году инфляция опустится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.

Челябинск

