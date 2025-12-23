На Южном Урале увеличили сбор картофеля и овощей

Южноуральские аграрии нарастили сбор картофеля и овощей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, в 2025 году предприятия и фермерские хозяйства региона собрали 149,9 тысячи тонн картофеля, что на 42% больше, чем в 2024 году. Полевых овощей собрано 29,1 тысячи тонн (+17%), тепличных – 39,4 тысячи тонн.

Аграрии больше использовали минеральные удобрения, в результате им удалось добиться рекордной средней урожайности картофеля – почти 258 центнеров с гектара (+25%).

Впрочем, значительную часть картофеля и овощей в регионе продолжают выращивать в личных подсобных хозяйствах. А потому общая динамика не столь впечатляюща. Так, картофеля вместе с урожаем в личных хозяйствах собрано более 380 тысяч тонн – на 8,3% больше прошлогоднего. Полевых овощей с учетом урожая в садах и огородах собрано 84,6 тысячи тонн полевых овощей – на 2% больше.

По итогам 11 месяцев 2025 года Челябинская область занимает 12-е место в России по валовому сбору тепличных овощей, и второе место – в Уральском федеральном округе. Площадь теплиц в регионе составляет 57 гектаров.

Также в области в этом году в 1,6 раза вырос сбор плодов и ягод – до 1,3 тысячи тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

