В Челябинске задержали водителя иномарки, врезавшегося в легковушку и прокатившего ее хозяина на капоте

Автоинспекторы привлекли к ответственности водителя иномарки, скрывшегося с места ДТП в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера, 22 декабря, на улице Братьев Кашириных.

По предварительной информации, около 17:00 автомобиль «Хендай» врезался в «Ниссан», остановившийся на красный сигнал светофора у перекрестка с улицей Косарева.

После столкновения водитель «Хендая» решил сбежать. «Ниссан» отправился за ним в погоню и попытался остановить челябинца на улице Каслинской, когда тот остановился на светофоре. Однако, когда владелец «Ниссана» вышел из машины, виновник ДТП резко тронулся с места и несколько метров прокатил водителя «японца» на капоте. А после этого вновь скрылся. Южноуральца с повреждениями госпиталировали.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции задержали лихача. Оказалось, что он был пьян.

На челябинца составили три административных протокола.

Челябинск

