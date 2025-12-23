Челябинцы завалили мэрию жалобами на нечищенные дороги и тротуары

Власти Челябинска обещали усилить работу по ликвидации последствий снегопада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , у властей есть замечания к работе подрядных организаций в городе. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.

«Получаю сигналы из разных уголков Челябинска о качестве уборки снега. Сам много передвигаюсь по городу и ежедневно вижу реальную обстановку, – рассказал чиновник. – Конечно, перепады температур и регулярные осадки вносят свои коррективы. Но подрядчики работают, дороги сейчас в проезжем состоянии. Однако есть существенные замечания по тротуарам и парковочным карманам».

По словам мэра, парковки дорожникам приходится зачищать по мере их освобождения. «Пока там стоят автомобили, полностью убрать скопившийся снег, к сожалению, невозможно. Будем усиливать эту работу в ночное время», – пообещал градоначальник.

Кроме того, районным администрациям поручено вывести дополнительных работников и всю имеющуюся технику на расчистку внутриквартальных проездов. Также городские трактора будут помогать управляющим компаниям при уборке дворовых территорий.

«Подрядчики продолжат оперативно вывозить весь собранный снег на полигон. Эту задачу с них никто не снимал. Наша снегосвалка работает в штатном режиме. Отмечу, что любая организация может бесплатно привезти туда собранный снег, а не складировать его на своей территории», – заявил чиновник.

Между тем, второй день подряд центр Челябинска и прилегающие к нему улицы увязают в автомобильных пробках. Дорожные сервисы оценивают сложности с передвижением на большинстве магистралец Центрального района, а также по дорогам Калининского, Тракторозаводского, Курчатовского, Ленинского и Советского районов в 10 баллов из 10.

По прогнозу синоптиков, снегопады в Челябинске и области продолжатся и завтра, 24 декабря, а также в ночь на четверг, 25 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

