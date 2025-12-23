Челябинец устроил скандал в детском саду из-за того, что Дед Мороз не подарил подарок его сыну

В челябинском детском саду отец воспитанника устроил истерику из-за потерявшегося подарка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в одном из детских садов Челябинска, расположенном по улице Александра Шмакова. Видео эмоционального выступления мужчины разошлось по социальным сетям.

По словам очевидцев, горожанин пришел на новогодний утренник в образовательное учреждение. Представление завершилось раздачей подарков: Дед Мороз вручал их детям лично. Однако одному из воспитанников подарка не хватило.

Мальчик заплакал. Это вывело отца из себя. Уже в помещении группы мужчине пытались передать нашедшийся подарок, но челябинец категорически отказался забирать его, обрушившись на воспитателей с руганью и криками, часто перемежавшимися нецензурной лексикой.

«Мне обидно за ребенка! Я верил в Деда Мороза. Мой ребенок тоже верил!» – не унимался южноуралец. Все это происходило на глазах у детей и родителей.

В итоге перепуганные взрослые поторопились забрать детсадовцев. А немного придя в себя – решили обратиться в прокуратуру.

Позднее челябинец признал, что отреагировал слишком несдержанно. Теперь он думает, как вернуть сыну веру в Деда Мороза.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube