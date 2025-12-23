«Трактор» прервал самую длинную серию поражений в сезоне

Челябинский «Трактор» в Астане уверенно переиграл «Барыс» – 2:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Астане челябинцы проводили второй матч с новым главным тренером. Встреча была не менее принципиальна для Евгения Корешкова, чем предыдущая: если в магнитогорском «Металлурге» нынешний наставник «черно-белых» провел свои лучшие сезоны в качестве игрока, то «Барыс» был первым и до недавнего времени единственным клубом Континентальной хоккейной лиги, где казахстанский хоккеист выступил в качестве главного тренера (без приставки «и.о.»).

Первый период прошел в равной борьбе: 21:20 в пользу гостей по броскам и 13:12 – в их же пользу по ударам в створ. Но, в отличие от казахстанцев, две из «чертовой дюжины» шайб челябинцев достигли цели.

На 8-й минуте встречи Михаил Рольгизер-Горюнов прошел по правому флангу и молниеносным броском пробил вратаря «Барыса» – 1:0.

А за 55 секунд до сирены на первый перерыв Логан Дэй из центра зоны хозяев мощным броском сделал счет 2:0 в пользу челябинского клуба.

Во второй двадцатиминутке астанинцы были активнее, но так и не смогли обыграть Сергея Мыльникова.

В третьем периоде борьба была не менее острой. И не менее безголевой.

Итог – 2:0, «Трактор» прерывает пятиматчевую серию поражений (самую крупную с начала сезона), а новый главный тренер челябинцев открывает счет победам.

Челябинск

