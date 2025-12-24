Въезд из центра на северо-запад в Челябинске по улице Братьев Кашириных останется без светофора

В Челябинске отключат еще один светофор на улице Братьев Кашириных.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, транспортная обстановка осложнится утром завтра, 24 декабря.
«С 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской», – уточнили представители городских властей.
Горожанам настоятельно рекомендуется проявлять осторожность при пересечении данного перекрестка.
Челябинск, Виктор Елисеев
