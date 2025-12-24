24 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

24.12.2025, среда

10:30 Челябинск – Утренник «Забавы у новогодней елки» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7) (по записи)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Регион – центр инноваций: информационная безопасность в 2025 году» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж, редакция газеты «Южноуральская панорама»)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Официальное открытие обновленного корпуса Центра паллиативной помощи детям (ГКБ №9, ул. 5-я Электровозная, корпус 5)

14:00 Челябинск – Новогодняя программа «32 декабря» для участников клуба «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Поэтическая среда», посвященная творчеству Юнны Мориц (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Празднование Нового года «Новогодний переполох» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

17:30 Челябинск – Творческая мастерская «Город Мастеров» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

