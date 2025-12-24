Челябинца, устроившего скандал в детском саду, задержала полиция

Житель Челябинска устроившего скандал из-за потерявшегося подарка сына, извинился перед детьми и их родителями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские Челябинска задержали мужчину, нарушившего общественный порядок в помещении дошкольного учреждения.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 22 декабря, в одном из детских садов Курчатовского района областного центра. Челябинца возмутило, что во время новогоднего представления его сын не получил подарка из рук Деда Мороза.

Мальчик заплакал. Это вывело отца из себя. Уже в помещении группы мужчине пытались передать нашедшийся подарок, но челябинец категорически отказался забирать его, обрушившись на воспитателей с руганью и криками, часто перемежавшимися нецензурной лексикой.

«Мне обидно за ребенка! Я верил в Деда Мороза. Мой ребенок тоже верил!» – не унимался южноуралец. Все это происходило на глазах у детей и родителей.

В итоге перепуганные взрослые поторопились забрать детсадовцев. А немного придя в себя – решили обратиться в прокуратуру.

После публикации видео эмоционального выступления южноуральца в социальных сетях и резонанса в СМИ 35-летнего мужчину доставили в отдел полиции «Курчатовский». В отношении него составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.

В полиции челябинец заявил, что в содеянном раскаивается и попросил прощения у ставших свидетелями инцидента детей и их родителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

