Игристое остается в России новогодним напитком

Спрос на игристое вино в России растет с явным уклоном в сезонность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , продажи игристых вин в декабре 2025 года могут установить новый рекорд, достигнув 57,5 миллиона литров. Это на 6,1% больше, чем год назад. Об этом сообщает телеграм канал FMCG Report со ссылкой на данные Neo.

Интересно, что и за год рост продаж, по прогнозам, составит 6,1% – до 260 миллиона литров. Причем, по данным РАТК, в первые три квартала года продажи этого вида спиртного были ниже прошлогодних показателей на 6,2% (147,7 миллиона литров).

Продолжает расти и производство игристых вин в России. По итогам 2025 года отечественные виноделы выйдут на объем в 191 миллион литров (рост на 14,2% против +24,7% в 2024 году).

Почти треть (31,5-31,6%) игристого расходится в Москве и Санкт-Петербурге.

О дальнейших перспективах участники рынка судят по-разному. Импортеры уверены, что в ближайшее время доля импортного игристого стабилизируется (в настоящее время на него приходится 28% рынка). Производители отмечают активное смещение спроса в сторону российской продукции. Одновременно виноделы заявляют о росте интереса россиян к категориям брют и экстра-брют.

Кстати, производители настаивают, что игристое перестает быть новогодним напитком: если 10-15 лет назад 85% спроса приходилось на новогодние праздники, то теперь доля часто не превышает половину, уверены они.

Челябинск

