В Магнитогорске задержали серийного педофила, орудовавшего в городе 12 лет

Жителя Челябинской области задержали по подозрению в надругательстве над тринадцатью детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейскими и следователями СКР установлена причастность 42-летнего местного жителя к совершению 13 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным стражей порядка, первые свои преступления южноуралец совершил еще в 2012 году. Магнитогорец совершал в отношении школьниц насильственные действия сексуального характера. Все происходящее он снимал. Новый импульс расследованию дало обращение в правоохранительные органы в октябре прошлого года. Выяснилось, что неизвестный в мессенджере вступил в переписку с 13-летней девочкой, оказывая на нее психологическое давление. Сотрудники полиции установили номер телефона и личность подозреваемого.

Помогла в расследовании и информация от горожан, заметивших подозрительного мужчину в автомобиле, который в течение некоторого времени находился вблизи одной из школ. В результате проверки оперативники установили, что он же был владельцем машины, номер которой запомнили пострадавшие еще в 2012 году.

Магнитогорца задержали. Каждая из 12 пострадавших опознала в задержанном «лицо, совершившее в отношении них противоправные деяния».

В настоящее время расследование уголовного дела о совершении насильственных действий сексуального характера и изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск

