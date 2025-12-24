Трамвайную остановку на Каслинской в Челябинске перенесут

Трамвайную остановку в Калининском районе Челябинска временно перенесут.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МКУ «Организатор перевозок Челябинской области», причиной изменений стало переустройство трамвайных путей в рамках строительства линии метротрамвая.
«Остановка «Каслинский рынок» в направлении Металлургического района переносится севернее на 150 метров за перекресток с Комсомольским проспектом», – уточнили представители учреждения.
Челябинцев и гостей города призывают быть внимательными.
Челябинск, Виктор Елисеев
