Трамвайную остановку на Каслинской в Челябинске перенесут

Трамвайную остановку в Калининском районе Челябинска временно перенесут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МКУ «Организатор перевозок Челябинской области», причиной изменений стало переустройство трамвайных путей в рамках строительства линии метротрамвая.

«Остановка «Каслинский рынок» в направлении Металлургического района переносится севернее на 150 метров за перекресток с Комсомольским проспектом», – уточнили представители учреждения.

Челябинцев и гостей города призывают быть внимательными.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube