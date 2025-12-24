В Челябинске в троллейбусе ребенку зажало голову дверью

Следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка в общественном транспорте в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 24 декабря, в троллейбусе №14. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

На остановке «Улица Северо-Крымская» водитель троллейбуса преждевременно закрыла двери. В результате голову ребенка зажало дверями. Благодаря сработавшей системе «антизажим» двери не сомкнулись полностью.

Ребенок пожаловался на головную боль, ему оказали медицинскую помощь.

По данному факту начата проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск

