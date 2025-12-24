В Челябинске за несколько дней выпала полуторамесячная норма снега

Снегопад не дает расслабиться городским службам и подрядчикам в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе продолжается уборка снега.

«За последние несколько дней уже превышена полуторамесячная норма осадков, а все службы и подрядные организации работают круглосуточно», – рассказали чиновники.

За сутки челябинский полигон принял 10 тысяч кубометров снежных масс, собранных на улицах. Подрядные организации вывели на улицы областного центра 245 единиц техники и 489 рабочих. Районные администрации – 103 снегоуборочных машины и 256 работников ручного труда.

На расчистку придомовых территорий управляющие компании вывели 1428 дворников и 23 единицы техники.

Для ликвидации накатов, а в преддверии похолодания (уже предстоящей ночью ожидается 28-30 градусов мороза) – и гололедных явлений, проводится превентивная обработка проезжей части и тротуаров. «После того, как противогололедная смесь отработает, образовавшуюся массу будут сметать с дорог и вывозить на полигон», обещают в мэрии.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube