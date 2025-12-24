Южноуральские конькобежцы завоевали еще три медали чемпионата России

Финальный день чемпионата России по конькобежному спорту принес южноуральцам золотые награды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, южноуральские спортсмены блестяще завершили чемпионат России в Коломне, завоевав три медали в последний соревновательный день.

Арина Аминева, Ольга Фаткулина и Мария Гудошникова стали чемпионками страны в женском командном спринте (3 круга) с результатом 1:30,32.

Повторили их успех и мужчины. Тройка Сергей Бородулин, Никита Базюк и Степан Чистяков были первыми в командном спринте, показав время 1:20,84.

Еще одну медаль завоевала Анастасия Григорьева, завоевавшая бронзу на дистанции 5000 метров с результатом 7:26,38.

Напомним, ранее челябинка Мария Гудошникова завоевала чемпионский титул на дистанции 500 метров, Никита Базюк стал вторым на дистанции 500 метров среди мужчин, а женская сборная Челябинской области заняла 2-е место в командной гонке.

Челябинск

