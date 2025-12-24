На Южном Урале похолодает до 35 градусов мороза

Челябинской области снова грозят 30-градусные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, морозы придут в регион уже нынешней ночью.

По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью -25, -30 градусов по Цельсию, в низинах и горах до 35 градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -17, -22 градуса, в горах и низинах до 27 градусов ниже нуля.

В Челябинске в четверг будет преимущественно без осадков. Местами гололедица. Температура воздуха ночью 28-30 градусов мороза, днем -20, -22.

Ночь на пятницу, 26 декабря, также обещает быть морозной – 26-31 градус мороза по области и -28, -30 – в столице Южного Урала. Днем холод отступит. В Челябинске ожидается 14-16 градусов ниже нуля, по области -13, -18.

В ночь на субботу, 27 декабря, синоптики обещают региону 13-18 градусов ниже нуля, в областном центре будет -16, -18. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -8, -13 (в Челябинске – 10-12 градусов ниже нуля).

Челябинск

