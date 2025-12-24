В мэрии рассказали, где челябинцы смогут запускать новогодние салюты

В Челябинске определены три официальные площадки для запуска фейерверков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, площадки расположены в центре города (между Торговым центром и набережной реки Миасс), поселке Шершни (пляж «Шершневский») и микрорайоне Яблочный (недалеко от пересечения улиц Сергея Герасимова и Конструктора Духова).

«А вот запускать салют во дворах и возле окон домов – опасно и чревато пожарами», – предупредили представители городских властей. К тому же, это чревато штрафом.

Чиновники призвали челябинцев покупать салюты, петарды, бенгальские огни и другие изделия только в специализированных магазинах. Строго следовать инструкции, размещенной на упаковке. Не использовать пиротехнику в помещениях, на балконах, вблизи жилых домов и построек, а также около новогодних елок.

Челябинск

