213-й автобус из Кременкуля в Челябинск пройдет мимо Градского прииска

Автобусный маршрут №213 между Сосновским районом и Челябинском меняет маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 25 декабря маршрут автобус №213 «Кременкуль – Челябинск (Чичерина)» изменяется и будет следовать по Новоградскому проспекту через Кардиоцентр. Заезд в поселок Градский прииск отменятся. В остальном – без изменений.

На линии будут работать 6 низкопольных автобусов малого класса.

Планируется, что в поселок Градский прииск будет заезжать автобус маршрута №215 «Дарьино – Челябинск (Чичерина)», работающего по нерегулируемому тарифу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube