В Верхнем Уфалее решили переселить жителей ветхоаварийного жилья в дом с плесенью и водой в подвале

Жителей Верхнего Уфалея возмутило состояние дома, куда им предлагают переехать из ветхих домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , расселить пять домов, большинство из которых признали ветхо-аварийными еще в 2017 году, планировали в декабре текущего года. Однако, побывав в доме, где мэрия Верхнего Уфалея приобрела им квартиры, большинство из горожан оказались шокированы и наотрез отказались от столь «щедрого» предложения. Южноуральцы требуют срочно провести техническую и санитарно-эпидемиологическую экспертизу здания и обратились в прокуратуру и Следственный комитет в поисках поддержки.

По словам уфалейцев, ждать переезда из домов, пребывание в которых угрожает их жизни, они давно устали. Некоторым обещали переселить их еще в 2020 году в новый многоквартирный дом, который планировалось построить для этого. Но – не срослось.

Наконец, в этом году муниципалитет получил деньги из регионального бюджета на решение проблемы. Осенью провели торги, и обитателям 31 квартиры жилье нашли. А в середине декабря пригласили их в стены «нового» жилища.

Впрочем, новым его можно назвать с большой натяжкой: если верить сведениям кадастрового учета, построили здание в 1970 году на территории местной больницы и поначалу даже не планировали, что когда-то оно станет жилым. Последнее лечебное учреждение – детскую больницу – открыли здесь в 1995 году. Но в 2007 году организацию закрыли: по словам чиновников, содержать ее оказалось слишком накладно.

Да и для медорганизации дом не слишком подходил: в помещениях было очень холодно, а в подвале постоянно скапливалась вода. Уже тогда в городе заговорили, что больницу топят грунтовые воды.

Девять лет здание простояло брошенным, продуваемым всеми ветрами и проливаемым всеми дождями, чему весьма способствовало отсутствие крыши. А в 2016 году его выкупил один из предпринимателей.

В результате строение реконструировали, и в 2021 году вновь ввели в эксплуатацию – уже в качестве многоквартирного дома. Правда, желающих прикупить здесь жилье особо не было. По словам уфалейцев, из 59 квартир заселено на данный момент около десятка. Да и те не слишком довольны.

О хозяева закупленных мэрией квартир и вовсе оказались в шоке от первого визита: в квартирах их встретила плесень, в доме – запах канализации, а в подвале – огромные трещины и вода, коей здание «славилось» еще в бытность детской больницей. Правда, когда через несколько дней горожан пригласили вновь (уже в присутствии представителей Госжилинспекции), в подсобном помещении стояли несколько насосов, а местные чиновники уверяли: топят подвал не грунтовые воды, а канализационные, и когда их откачают, все будет просто замечательно. Но уфалейцы властям не верят.

«Сейчас там каждый день присутствуют работники. И видно ночью, что почти во всех квартирах горит свет, и они устраняют трещины, подкрашивают, штукатурят. Но все мы понимаем, что этого надолго не хватит, и все это через месяц снова проявится, все косяки», – говорят южноуральцы.

Жить в здании бывшей больницы вряд будет намного безопаснее, чем в их теперешнем ветхо-аварийном жилье, считают уфалейцы. И готовы, если понадобится, отстаивать свою точку зрения в суде.

Тем более, что есть у них вопросы и к организации торгов по приобретению квартир: в конкурсной документации одним из требований к приобретаемым помещениям было введение их в эксплуатацию не ранее 2021 года. А такое здание в городе, по словам уфалейцев, всего одно – реконструированная больница.

Челябинск, Виктор Елисеев

