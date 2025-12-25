25 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

25.12.2025, четверг

11:00 Челябинск – Торжественный прием лауреатов премии губернатора Челябинской области среди студентов и аспирантов вузов региона (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – Рождественские встречи в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:00 Челябинск – Торжественный прием и церемония награждения лауреатов премии Губернатора Челябинской области среди студентов колледжей и техникумов (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Новогодняя Елка главы Челябинска для учащихся четвертых классов – выпускников начальных школ города, отличников учебы, победителей творческих конкурсов, спортивных состязаний и предметных олимпиад (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Новогоднее настроение» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Новогодние посиделки «Зимние забавы» для участников клуба «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

14:00 Челябинск – Практикум «Общение онлайн Telegram» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная развитию креативной экономики на Южном Урале (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», креативное пространство «Атом», ул. Труда, 100 (вход с набережной)

15:00 Челябинск – Встреча клуба педагогов-ветеранов «Еще не вечер» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Переплет мини-книг с текстами военных песен» (Центр историко-культурного наследия города Челябинска, ул. Коммуны, 69) (по записи)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:30 Челябинск – «Финансовая грамотность населения»: встреча со специалистами отделения по Челябинской области Уральского Главного управления Центрального Банка России (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

16:30 Челябинск – Большая «Коллаж-вечеринка: 2000-е» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – «Школа счастья. Коллаж на Новый год»: мастер-класс по арт-терапии (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

18:30 Челябинск – Новогодний театрализованный концерт «Сказочный экспресс: едем в Новый год» (ДК «Энергетик», ул. Энергетиков, 19)

