В младших классах школ Челябинска отменили занятия из-за мороза

Младшие школьнике в Челябинске сидят дома.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 25 декабря, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой и второй смен.
Ночью 25 декабря температура воздуха в областном центре была -28, -30 градусов по Цельсию. Утром столбик термометра поднялся к отметке -26 градусов.
Днем, по прогнозу Челябинского гидрометцентра, ожидается 20-22 градуса ниже нуля.
Челябинск
