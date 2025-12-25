В младших классах школ Челябинска отменили занятия из-за мороза

Младшие школьнике в Челябинске сидят дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 25 декабря, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой и второй смен.

Ночью 25 декабря температура воздуха в областном центре была -28, -30 градусов по Цельсию. Утром столбик термометра поднялся к отметке -26 градусов.

Днем, по прогнозу Челябинского гидрометцентра, ожидается 20-22 градуса ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

