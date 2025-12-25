Уральские металлурги получили повышенный рейтинг устойчивости развития

Агентство RAEX повысило ESG-рейтинг ММК до AA.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», рейтинговое агентство RAEX оценило внедрение практик устойчивого развития ПАО «ММК» и повысило ESG-рейтинг компании с А до АА.

Компания получила 78,46 балла по 100-балльной шкале, по сравнению с 69,15 баллами в предыдущей оценке. «Рейтинг AA подтверждает приверженность ММК стратегии устойчивого развития и создает прочную основу для дальнейшего внедрения эффективных ESG-практик», – подчеркнули представители предприятия.

В отчете RAEX об оценке деятельности ММК в сфере ESG оцениваются три блока: окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление.

В экологической сфере агентство отметило детальное раскрытие всех аспектов управления жизненным циклом продукции и взаимодействие ММК с заинтересованными сторонами. Эксперты отметили, что компания успешно реализует меры по повышению эффективности использования вторичных ресурсов в производственных процессах и системно оценивает соответствующие экологические риски. Кроме того, не остались незамеченными успешные практики ММК в области организации и проведения экологических форумов и мероприятий, способствующих вовлечению сотрудников в волонтерскую деятельность.

В социальном блоке особое внимание аналитики RAEX уделили практике компании в области охраны здоровья и безопасности работников, предоставление им социальных льгот, а также системное и долгосрочное взаимодействие комбината с местными сообществами. Отдельно в отчете RAEX отмечено масштабирование многолетних программ ММК, направленных на развитие массового спорта, культурных инициатив и патриотического воспитания.

В управленческой сфере эксперты высоко оценили полноту раскрытия системы управления рисками, принципов деловой этики, информации в области устойчивого развития и структуры совета директоров.

Челябинск

