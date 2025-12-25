«Порядка 50 эпизодов». В Челябинской области поймали серийного кибермошенника

Южноуральца, похищавшего деньги при помощи махинаций с сим-картами, задержала полиция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 24-летнего челябинца задержали сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального полицейского главка совместно со следователями городской полиции.

По данным оперативников, ранее судимый мужчина приобретал сим-карты различных операторов связи и использовал мобильные номера для получения чужих аккаунтов «Госуслуг». На владельцев взломанных страниц он оформлял кредиты, а полученные деньги переводил на заранее подготовленные счета.

«В настоящий момент установлено порядка 50-ти эпизодов преступной деятельности задержанного. В частности, задокументирован факт хищения средств у 59-летней жительницы Магнитогорска, на чье имя злоумышленник незаконно оформил микрозайм», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Помимо кражи, в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, квалифицируемого статьей 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление всех пострадавших от действий кибермошенника.

Сотрудники полиции напоминают: при смене номера сотового телефона необходимо незамедлительно отвязывать его от всех государственных сервисов и банковских приложений, чтобы исключить возможность доступа посторонних к личным данным.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube