На южноуральской трассе вспыхнул автобус с пассажирами

Микроавтобус, ехавший из Магнитогорска в Челябинск, загорелся в пути.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области, инцидент произошел в среду, 24 декабря, около 23:12 на автодороге недалеко от села Степное Пластовского округа.

Загорелся пассажирский микроавтобус, следовавший из Магнитогорска в Челябинск. Ко времени прибытия пожарных на обочине трассы горели моторный отсек и салон транспортного средства.

Все 6 взрослых пассажиров автобуса покинули салон и были отправлены водителем по маршруту на попутках.

Микроавтобус спасти от огня не удалось.

Челябинск

