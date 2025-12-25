С 2026 года детей не пустят в Абхазию, Белоруссию и Казахстан без загранпаспорта

Родителям напомнили о необходимости оформить загранпаспорт на ребенка для поездки в ближнее зарубежье.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, правила выезда несовершеннолетних граждан в некоторые страны изменятся с ачала следующего года.

«С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям, не достигшим 14-летнего возраста, потребуется иметь собственный заграничный паспорт. Это правило будет действовать независимо от того, путешествует ребенок с родителями или с сопровождающими лицами», – напомнили представители силового ведомства.

При этом подростков старше 14 лет и взрослых россиян правила не изменятся: им для въезда в эти страны будет остаточно внутреннего российского паспорта. Дети, выехавшие до указанной даты по свидетельству о рождении, смогут вернуться в Россию по этому документу.

Ведомство рекомендует родителям заранее позаботиться об оформлении заграничных паспортов детям. Подать документы можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или непосредственно в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

