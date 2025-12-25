Два десятка остановок на ЮУЖД сменили в названиях номера на буквы

19 остановочных пунктов на ЮУЖД сменили названия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, продолжается процесс переименования остановочных пунктов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены.

«Новые названия указывают на находящиеся поблизости географические объекты или населенные пункты», – отметили представители компании.

Новые наименования получили следующие остановки:

на участке Карталы I – Никель переименованы:

о.б.п. 216 км в «Гранитный»;

о.п. 342 км в «Ударник»;

о.п. 412 км в «Андреевка»;

о.п. 419 км в «Жуламансай»;

о.п. 435 км в «Елизаветинка»;

на участке Орск– Рудный Клад переименованы:

о.п. 32 км в «Можаровка»;

о.п. 180 км в «Целинный»;

на участке Никель – Сакмарская переименованы:

о.п. 163 км в «Мухамедьярово»;

о.п. 169 км в «Русское Канчерово»;

о.п. 180 км в «Старый Карайгер»;

о.п. 185 км в «Новый Карайгер»;

о.п. 191 км в «Кашкук»;

о.п. 196 км в «Рабочая»;

о.п. 207 км в «Сарбаево»;

о.п. 225 км в «Микрорайон Южный»;

о.п. 227 км в «Сады огороды»;

о.п. 229 км в «Алчимбаево».

Кроме того, на участке Чурилово – Нижняя скорректируют наименования еще двух остановок: остановочный пункт переименован «Песочные карьеры» в «Песчаные карьеры», о.п. «Тракторсад» – в Тракторосад».

Новые названия остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда со 2 января 2026 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

