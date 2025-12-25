На М-5 в Челябинской области столкнулись три фуры

Серьезное ДТП произошло на М-5 в Ашинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 25 декабря, на 1561 километре федеральной автодороги М-5 «Урал».

В результате столкновения трех грузовых автомобилей движение на участке автодороги осложнено. Организован объезд места дтп через город Аша и город Миньяр.

На месте работают наряды ДПС, принимая меры по ликвидации заторовой ситуации.

Водителям рекомендуют избегать данный участок трассы.

Челябинск

