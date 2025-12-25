Замдиректора структуры ЮУрГУ в Усть-Катаве все-таки отправится в колонию

Челябинский областной суд, заменивший ранее преподавателю ЮУрГУ реальный срок штрафом, пересмотрел решение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, такое решение судьи приняли после повторного рассмотрения дела о взятках в структуре Южно-Уральского госуниверситета в Усть-Катаве.

Напомним, в январе сего года Усть-Катавский городской суд признал заместителя директора Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета виновным в получении взятки.

В 2020-2021 годах преподаватель через посредника получил от двух студентов филиала университета 40 тысяч и 50 тысяч рублей за погашение академических задолженностей по предметам без фактической проверки уровня знаний и освоения учебной программы. Это позволило студентам успешно окончить учебное заведение и получить квалификацию бакалавра.

Суд приговорил педагога к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в 600 тысяч рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью в системе высшего образования РФ на 4 года.

Однако защита замдиректора института оспорила это решение в Челябинском областном суде. И в мае текущего года вышестоящая инстанция изменила приговор, переквалифицировав действия южноуральца с получения взятки на мошенничество и заменив реальный срок штрафом.

Это не устроило уже прокуратуру, обратившуюся в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. В итоге приговор и апелляционное определение отменили, а уголовное дело направили на новое апелляционное рассмотрение.

«В ходе повторного рассмотрения Челябинский областной суд согласился с выводами Усть-Катавского городского суда об обоснованности осуждения и квалификации. Осужденный взят под стражу в зале суда», – рассказали в надзорном ведомстве.

Челябинск

