В Челябинской области из-за праздников пересмотрят расписание электричек. Первые изменения уже 26 декабря

Свердловская пригородная компания меняет график курсирования пригородных поездов в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского железной дороги, изменения связаны с общероссийскими выходными и праздничными днями и будут действовать с 26 декабря 2025 по 12 января 2026 года.

Так, уже с завтрашнего дня дополнительно назначены пригородные поезда №7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42) и №7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41), которые будут курсировать с 26 декабря по 12 января.

Состав №7905/7906 Челябинск – Магнитогорск-Пассажирский (отправление в 12:35) назначен дополнительно 30, 31 декабря, со 2 по 12 января он будет курсировать ежедневно, далее с пятницы по понедельник.

С 31 декабря по 11 января будет отменена электричка №6004 Полетаево-1 – Челябинск (отправление в 07:31). С 12 января поезд вновь курсирует по рабочим дням.

Пригородный поезд №7148 Златоуст – Челябинск (отправление в 17:41) отменен 4 января.

Свердловская пригородная компания приносит пассажирам извинения за неудобства и просит при планировании поездки уточнять расписание.

Челябинск

