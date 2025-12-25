Взнос на капремонт вырастет в Челябинской области на 11%

С 1 января 2026 года южноуральцам придется отдавать на капремонт на 11% больше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального оператора капитального ремонта в многоквартирных домах Челябинской области, ежемесячный взнос на следующий календарный год в регионе установлен в размере 15,45 рублей за квадратный метр.

В 2025 году тариф равнялся 13,92 рубля за «квадрат». С 1 января следующего года размер платы увеличится на 11% процентов (1,53 рубля на квадратный метр).

Напомним, в 2026 году изменятся и другие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Причем произойдет это дважды – 1 января и 1 октября.

С 1 января тарифы на ЖКУ вырастут на 1,7%. С 1 октября – в среднем на 14%. При этом распоряжением правительства РФ установлено предельно допустимое колебание изменения в 4,8%. Это значит, что в каких-то муниципалитетах увеличение может составить 18,8%.

В текущем году в Челябинской области плата за коммунальные услуги выросла, в среднем, на 18%. При этом в 139 территориях Южного Урала средний рост платы за «коммуналку» составил 13,5%. В 141 – на 18%. В Челябинске, Магнитогорске и Копейске решили воспользоваться максимальным значением допустимого отклонения, так что плата выросла здесь, в общей сложности, на 19,9%.

Челябинск

