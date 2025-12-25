В январе в Челябинске и пригородах запускают новые маршруты и меняют старые

Транспортники предупредили жителей Челябинской агломерации о масштабных изменениях в работе общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», работа общественного транспорта в январе претерпит существенные изменения.

Так, с 3 января начнут работу два новых автобусных маршрута.

Автобус №37 будет следовать от «Квартала у озера» до станции «Межозерная». Обслуживать маршрут будет один автобус малого класса. Предусмотрено выполнение 36 рейсов в сутки, по 18 в прямом и обратном направлении.

Новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу №216 соединит ЖК «Голос L-Town» и северо-запад Челябинска (следует до улицы Чичерина). Трасса движения пройдет в том числе через поселки Терема и Градский прииск. Предусмотрена работа 2 автобусов малого класса.

Маршрут автобуса №10к продлят до агроуниверситета. А вот заезда к ТРК «Родник» с января не будет. Количество автобусов по будням увеличится до 18, что позволит, как рассчитывают транспортники, сохранить прежний интервал движения – 10 минут в часы пик.

Автобус №132 перестанет заезжать в поселок Челябэнерго. Пассажиры могут воспользоваться автобусами 10к и 26.

Маршрут автобуса №142 «Чичерина – Вавиловец» продлевается до поселка Северного.

Автобус №203 «Областной инфекционный центр – Областная больница» будет доезжать до автовокзала «Центральный». Это позволит пассажирам, прибывающим на автовокзал и железнодорожный вокзал, удобнее добираться до инфекционного центра в Малой Сосновке.

Трассу автобуса №72 «ЧМК – Железнодорожный вокзал» в Челябинске перенесут с улицы Октябрьской на Завалишина в обоих направлениях. Это позволит повысить транспортную доступность автостанции «Восточные ворота» и обеспечит удобство пересадок на межмуниципальные маршруты.

Маршруты автобусов №130 «Солнечный – Аэропорт» и №150 «Нагорный – Челябинск» меняются в Солнечном. Местной администрацией обустроен новый остановочный пункт в Первомайском переулке. В сторону Солнечного маршруты пойдут по улицам: Садовая, Первомайский переулок, Гагарина, Солнечная. Из поселка – без изменений.

Автобус 22а меняет номер и название. С января это будет маршрут 22 «Улица Генерала Брусилова – ЧКПЗ». Количество автобусов по будням увеличится с 20 до 24 единиц.

Наконец, в Копейске автобус №7 «Автовокзал – Вахрушево» изменит трассу в Вахрушево. В сторону Копейска маршрут пойдет по Курганскому шоссе, переулку Железняка, улице Железняка. В сторону поселка – без изменений.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube