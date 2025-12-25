«Трактор» разгромил «Ладу» в Тольятти

Челябинский «Трактор» в Тольятти уверенно обыграл «Ладу» – 6:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начался матч молниеносной атакой хозяев.

На 1-й минуте встречи тольяттинцы ворвались в зону «Трактора», и Иван Романов пушечным ударом из круга для вбрасывания отправил шайбу в ворота – 1:0, «Лада» открывает счет.

Но достаточно быстро челябинцы забрали инициативу в свои руки. На 11-й минуте защитник хозяев Алекс Коттон неудачно бросил из-за своих ворот, шайба вылетела на пятак, и сразу трое челябинцев оказались против вратаря «Лады». После короткой распасовки шайба оказалась у Егора Коршкова, который уверенно отправил ее в ворота тольяттинцев – 1:1.

На 18-й минуте Егор Коршков оформляет дубль, реализовав численное преимущество «черно-белых», – 2:1, челябинцы выходят вперед.

А на 19-й минуте матча Джошуа Ливо сделал счет 3:1 (ассистировал ему Виталитй Кравцов, еще на одно очко приблизившись к званию лучшего бомбардира «Трактора» за всю историю КХЛ).

В начале второго периода уже гости организуют быструю голевую атаку. На 22-й минуте Михаил Джиошвили справа от лицевой линии отдал пас Андрею Светлакову, форвард прошел от синей линии и на середину зоны «Лады» и броском из-под защитника хозяев отправил шайбу в ворота – 4:1.

Вторую двадцатиминутку челябинцы провели еще более уверенно. Хоть и забросили всего одну шайбу. Впрочем, торопиться «черно-белым» уже незачем.

В третьем периоде игроки «Трактора» продолжали контролировать шайбу, а хоккеисты «Лады» – ошибаться. На 48-й минуте встречи после одной из таких ошибок челябинцы завладели шайбой в своей зоне. Василий Глотов отдал пас Виталию Кравцову, и бомбардир гостей ринулся один на один с голкипером хозяев. Но шайба после его удара попала в перекладину. Казалось, опасность миновала. Однако шайба, спикировав вниз, попала в конек вратаря тольяттинцев и влетела в ворота – 5:1.

Но и это еще не все. На 57-й минуте «Лада» в очередной (пятый за встречу) раз осталась в меньшинстве. И Джош Ливо оформил дубль – 6:1.

Уверенная победа «Трактора», вторая подряд.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube