26 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

26.12.2025, пятница

10:30 Челябинск – В преддверии Дня спасателя Российской Федерации заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин вручит награды сотрудникам спасательных и противопожарных служб Челябинской области, отличившимся в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Государственное учреждение «Поисково-спасательная служба Челябинской области», ул. Могильникова, 107)

12:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция с министром экологии Челябинской области Игорем Гилевым «Челябинская область вошла в число лидеров экологического рейтинга 2025 года» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Праздник «Как встречают Новый год люди всех земных широт» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

18:00 Челябинск – Праздничный концерт «Нам нужен Дед Мороз» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

18:00 Челябинск – Концерт «За пять дней до оливье» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 – 20:00 Челябинск – Встреча книжного клуба «Картонка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в) (по записи)

18:00 Челябинск – Открытие выставки «Застывшие мгновения зимы» творческого объединения «Горный пленэр» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

18:30 Челябинск – Новогодний спектакль «Снежная королева» (вход свободный) (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

