В Челябинске младшие классы продолжают оставаться дома

В Челябинске снова отменили занятия из-за мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 26 декабря, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой смен.

Ночью 25 декабря температура воздуха в областном центре опускалась до -28 градусов по Цельсию при скорости ветра 3-8 метров в секунду. Днем, по прогнозу Челябинского гидрометцентра, ожидается 13-15 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

