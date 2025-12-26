Прокуратура требует снести бани и домики на озере Малый Кременкуль, построенные хозяином парк-отеля

После жалоб садоводов в пригороде Челябинска требуют снести постройки на берегу озера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, о нарушении своих прав садоводы расположенного в Сосновском районе СНТ «Урал» рассказали в социальных сетях.

В ходе проверки прокуратура установила, что на земельных участках садового товарищества, расположенных рядом с озером Малый Кременкуль, индивидуальный предприниматель организовал парк-отель «Резиденция 888». Более того, уже за пределами этих участков, вдоль береговой линии озера были самовольно построены объекты капитального и некапитального строения (мангальные зоны, бани, беседки, виллы и другое), эксплуатируемые с грубыми нарушениями требований законодательства о пожарной безопасности, промышленной безопасности опасных производственных объектов, водного, градостроительного, земельного законодательства.

Бизнесмен не обеспечил надлежащее функционирование системы пожарной сигнализации, аварийного эвакуационного освещения, не застраховал гражданскую ответственность. Нет у него и договора обслуживания с профессиональными аварийно-спасательными службами. Опасные производственные объекты (емкости, предназначенные для работы с сжиженным углеводородным газом) не зарегистрированы, не разработана и не представлена эксплуатационная документация, инструкции о порядке действий в условиях аварийных ситуаций, не назначено ответственное за соблюдение требований должностное лицо.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованиями о сносе самовольных строений и запрете использовать земельные участки для любой деятельности, противоречащей виду их разрешенного использования.

«Учитывая угрозу жизни и здоровью отдыхающих граждан, судом по заявлению прокурора приняты обеспечительные меры в виде наложения запрета на осуществление любого вида деятельности, кроме садоводства, до устранения указанных нарушений», – рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, Следственный комитет возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube