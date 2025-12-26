Южноуральская промышленность продолжает падать

Темпы сокращения объемов промышленного производста в Челябинской области не снижаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , индекс промышленного производства в январе – октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 96,1%. Такие данные приводит Челябинскстат.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем производство в регионе также снизилось на 3,9%. А в сравнении с ноябрем 2024 года – на 2,9%.

В наиболее тяжелом положении остается обрабатывающая промышленность. Здесь падение производства составило 4,6% по сравнению с январем – ноябрем 2024 года. Недалеко ушла и добыча полезных ископаемых (-3,7%). Предприятия, связанные с обеспечением электро- и тепловой энергией, газом и кондиционированием воздуха, просели в 2025 году на 2,7%. И только сфера водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов демонстрирует уверенный рост производства – на 15,4% (за январь – октябрь 2025-го было 14,3%).

Наиболее хорошо себя чувствуют, скорее, нетипичные для Южного Урала направления. Так, производство кожи и изделий из кожи выросло за 11 месяцев 2025 года на 19,5%. Производители машин и оборудования, не включенных в другие группировки, увеличили объемы на 11,1%. Улучшили свои показатели предприятия, занятые в производстве мебели (+2,5%), а также химических веществ и химических продуктов (+2,3%).

Явно оказались востребованными услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования – рост на 9,0%.

Добыча угля и производство готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования, продемокстрировали нулевую динамику.

Остальные производственники оказались в минусе. Не могут выбраться из провала производители одежды (-43,6%). Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов рухнуло на 23%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 20,4%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 13,5%, кокса и нефтепродуктов – на 12,9%.

Металлургия чувствует себя чуть лучше. Но и здесь зафиксировано падение объемов на 5,8% (в январе-октябре было падение на 6,4%).

Челябинск, Виктор Елисеев

