Полиция сохраняет усиленный режим работы из-за морозов в Челябинской области

Дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции Челябинской области работает в усиленном режиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе продолжаются аномально низкие температуры.

«Не вся техника способна выдержать такой режим. Для оперативного контроля и помощи на дорогах наряды ДПС работают в усиленном режиме», – уточнили в силовом ведомстве.

В случае попадания в трудную ситуацию (автомобиль не заводится, застрял и т.п.), южноуральцам рекомендуют найти ближайший экипаж ДПС, позвонить 102 (с мобильного) или на единый номер 112.

Напомним, морозы на Южный Урал обрушились в ночь на четверг, 25 декабря. Ночные температуры 25 и 26 декабря опускались ниже 30-градусной отметки.

В течение дня пятницы, 26 декабря, синоптики обещают потепление до -12, -17 градусов. Однако скорость ветра по прежнему может достигать 8 метров в секунду, что существенно осложняет погодные условия.

Челябинск

