«Металлург» продлил контракт с главным тренером на два года

Магнитогорский «Металлург» и Андрей Разин продлевают контракт на два года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», новый срок контракта рассчитан до конца сезона 2027/28.

Андрей Разин возглавил команду в межсезонье-2023. И в первый же сезон наставник привел магнитогорцев к Кубку Гагарина: клуб обыграл в финале «Локомотив» с общим счетом 4:0.

На текущий момент «Металлург» лидирует не только в Восточной конференции, но и в сводной таблице чемпионата КХЛ.

«Продление контракта с Андреем Разиным – логичный шаг развития нашего клуба. Причем мы говорим не только о команде мастеров, но и о всей системе, – рассказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков. – Все в «Металлурге» уверены, что дальнейшее сотрудничество с Андреем Владимировичем принесет команде еще больше ярких и громких побед».

Напомним, Андрей Разин долгое время выступал за «Металлург» и в качестве игрока – в сезонах 1994/95 и 1995/96, с 1997 по 2001 и 2004 по 2005 годы. Здесь он стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем призов «Золотая клюшка» и «Золотой шлем», а также автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

