Снегопады вернутся на Южный Урал к вечеру воскресенья

К концу декабря температура атмосферного воздухав Челябинской области вернется к климатической норме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, влияние циклонов на погоду в регионе не прекращается.

В выходные глубокая ложбина Северо-Атлантического циклона, определяющая погоду на европейской территории России, снегопадами «зацепит» Южный Урал, правда, в основном в его горных районах. Восточную часть Челябинской области «оберегает» от осадков гребень Азиатского антициклона.

К вечеру 28 декабря антициклон все же уступит место снегопадам на всей территории Челябинской области. В ночь с 28 на 29 декабря осадки значительно усилятся до сильных. Высота снежного покрова может вырасти на 5-10 сантиметров.

В тоже время крепкие морозы постепенно отступают. Температура воздуха ожидается в приделах климатической нормы декабря.

Суббота, 27 декабря, будет ветреной: порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ожидается ночью -14, -19 градусов по Цельсию, при прояснении до -25, днем 8-13 градусов ниже ноля, в низинах до -18.

В воскресенье скорость ветра сохранится в пределах 5-10 метров в секунду. Ночью синоптики обещают -15, -17 градусов, днем 11-13 градусов ниже ноля.

Осадки вернутся в регион вечером воскресенья. В ночь на понедельник, 29 декабря, снег местами усилится, днем ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью -10, -15, днем 6-11 градусов ниже ноля.

В Челябинске завтра осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -15, -17, днем -11, -13 градусов.

В воскресенье днем прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха ночью -12, -14 градусов, днем 8-10 градусов ниже ноля.

В понедельник, 29 декабря, ночью снег, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью 12-14 градусов ниже ноля, днем -6, -8 градусов.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube