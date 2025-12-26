Снегопады вернутся на Южный Урал к вечеру воскресенья

К концу декабря температура атмосферного воздухав Челябинской области вернется к климатической норме.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, влияние циклонов на погоду в регионе не прекращается.
В выходные глубокая ложбина Северо-Атлантического циклона, определяющая погоду на европейской территории России, снегопадами «зацепит» Южный Урал, правда, в основном в его горных районах. Восточную часть Челябинской области «оберегает» от осадков гребень Азиатского антициклона.
К вечеру 28 декабря антициклон все же уступит место снегопадам на всей территории Челябинской области. В ночь с 28 на 29 декабря осадки значительно усилятся до сильных. Высота снежного покрова может вырасти на 5-10 сантиметров.
В тоже время крепкие морозы постепенно отступают. Температура воздуха ожидается в приделах климатической нормы декабря.
Суббота, 27 декабря, будет ветреной: порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ожидается ночью -14, -19 градусов по Цельсию, при прояснении до -25, днем 8-13 градусов ниже ноля, в низинах до -18.
В воскресенье скорость ветра сохранится в пределах 5-10 метров в секунду. Ночью синоптики обещают -15, -17 градусов, днем 11-13 градусов ниже ноля.
Осадки вернутся в регион вечером воскресенья. В ночь на понедельник, 29 декабря, снег местами усилится, днем ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью -10, -15, днем 6-11 градусов ниже ноля.
В Челябинске завтра осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -15, -17, днем -11, -13 градусов.
В воскресенье днем прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха ночью -12, -14 градусов, днем 8-10 градусов ниже ноля.
В понедельник, 29 декабря, ночью снег, днем небольшой снег. Температура воздуха ночью 12-14 градусов ниже ноля, днем -6, -8 градусов.
Челябинск, Виктор Елисеев
