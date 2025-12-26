Новым лицом «МегаФона» стал Александр Петров

Александр Петров стал новым амбассадором телеком-оператора.

«МегаФон» выходит на принципиально новый уровень взаимоотношений с клиентом, в основе которого – доверие и ответственность, заявили в компании. Обновленный подход оператор раскрыл вместе с российским актером Александром Петровым.

Телеком-оператор предлагает самое широкое покрытие, высокую скорость мобильного интернета, достойный уровень голосовой связи, технологичность, качественную защиту абонентов от киберугроз и заботу обо всей семье. Именно свою надежность и эмоциональную связь с клиентом оператор выражает в обновленном позиционировании.

Новым лицом бренда стал актер Александр Петров – один из самых успешных артистов в стране и лидеров в рейтинге зрительских симпатий. Его образ на экране и в жизни транслирует ценности «МегаФона», считают в компании: надежность, справедливость, доверие и искренность.

Стартовой кампанией 2026 года станет манифест «Первые не подведут». В рекламном сюжете отражена позиция мобильного оператора: быть рядом в любой момент, ведь из этих моментов и складывается вся жизнь, за каждым абонентом стоит конкретный человек и его история.

«Я рад присоединиться к команде МегаФона. Я очень давно ждал именно долгосрочного сотрудничества с этим брендом, поскольку однажды, когда я уже снимался в одном рекламном эпизоде бренда, мне так понравился подход и масштаб работы с этой компанией, что я загадал себе наше сотрудничество на постоянной основе. И это случилось! Мне нравится говорить искренне на важные темы, видеть живые эмоции людей и их истории – все это есть в «МегаФоне», – поделился Александр Петров.

Разработка продуктов и запуск новых услуг и опций теперь тоже станут «ближе к клиенту» – а точнее, «в диалоге» с ним. Так, оператор запустил платформу опросов «МегаФон Голос», с помощью которой получает от абонентов обратную связь. Анализируя полученные данные, компания старается претворить в жизнь запросы своей аудитории. Это призвано стать еще одним шагом к пониманию потребностей абонентов и созданию уникального клиентского опыта.

«Мы на важном этапе трансформации: «МегаФон» – не просто клиентоцентричный оператор, который слышит потребности своей аудитории, но и компания, выстраивающая доверительный диалог и эмоциональную связь с абонентом. Наша цель – заслужить признание и доверие каждого клиента, став для него любимым брендом», – рассказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Челябинск

